Primeiro barco novo para renovar frota da Transtejo e Soflusa chega no fim de 2020

90 milhões para comprar 10 novos catamarãs e assegurar a manutenção até 2035.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 08:50

É assinado esta sexta-feira o lançamento do concurso público para a compra de 10 novos catamarãs, que vão renovar a frota da Transtejo/Soflusa. O Governo vai gastar 57 milhões na compra das embarcações, a que se somam mais 33 milhões no contrato de manutenção válido até 2035.



O primeiro navio deverá chegar no final de 2020, com mais três embarcações a serem entregues em 2021, seguindo-se um ritmo de entrega de dois navios por ano até 2024.



As ligações abrangidas pelo plano de renovação serão Cacilhas, Seixal e Montijo. Segundo apurou o CM os 10 novos navios serão todos iguais, de forma a otimizar não só a formação dos mestres, mas também de modo a facilitar a troca de peças sobresselentes entre os barcos.



Atualmente a frota da Transtejo/Soflusa é composta por 28 navios, dos quais 18 são catamarãs, três são ‘ferries’ para passageiros e veículos, cinco cacilheiros e dois monocasco.



Segundo um relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) datado de abril de 2018, mais de 16 milhões de pessoas atravessam o rio todos os anos, com o trajeto Terreiro do Paço-Barreiro a ser o mais concorrido, com 7,7 milhões de passageiros, seguido do trajeto Cais do Sodré-Cacilhas com mais de 5,8 milhões de passageiros por ano.



De acordo com o mesmo documento, e considerando o período de janeiro a outubro de 2017, a Soflusa tinha suprimido 1519 viagens programadas, o que levou a uma série de incidentes durante o mês de outubro daquele ano.



A entrada em funcionamento da nova frota, mais eficiente em termos ambientais, vai permitir à empresa reduzir para cerca de metade as emissões de dióxido de carbono da sua operação.