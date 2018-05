Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão para futebolista ladrão em Torres Vedras

Walter Patrick foi detido com um cúmplice a assaltar uma ourivesaria e a agredir os donos.

08:23

Walter Patrick, futebolista no desemprego, ficou em prisão preventiva após ter sido detido com um cúmplice a assaltar uma ourivesaria – e agredir os donos – em Torres Vedras, na segunda-feira. Fugiam com ouro avaliado em 21 mil euros.



Ex-jogador na Naval, Oliveirense e PSG B, Walter e o comparsa estão ainda indiciados de um outro ataque semelhante, em Vila Franca de Xira, no mês passado. Em duas buscas, a PSP apreendeu 12 100 euros, peças em ouro, um gorro e diversos equipamentos eletrónicos. Um juiz de Loures determinou agora que aguardem o desenrolar do processo na prisão.