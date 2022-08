O Ministério Público acusou 15 pessoas que traficavam droga, essencialmente na zona da Cruz de Pau, no concelho do Seixal. Quatro dos arguidos estão também acusados de detenção de arma proibida. Foram apreendidos mais de 15 quilos de canábis em várias buscas.









Segundo o Ministério Público, pelo menos desde outubro de 2019 e até finais de maio deste ano, dois dos arguidos dedicaram-se à atividade de compra e venda de produtos estupefacientes, nomeadamente canábis, cocaína e heroína, essencialmente na zona da Cruz de Pau. Os suspeitos compravam o produto estupefaciente a outros arguidos, levavam-no para o interior da Quinta da Princesa e entregavam-no aos restantes arguidos, que o vendiam.

Três dos arguidos estão a aguardar o desenrolar do processo sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e outros quatro estão obrigados a apresentações periódicas às autoridades. A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do Seixal e contou com a coadjuvação da PSP.