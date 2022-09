Prisão preventiva para cinco suspeitos de vários crimes de roubo na região de Leiria

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta segunda-feira a detenção de cinco suspeitos de vários crimes de roubo, feitos por esticão, na região de Leiria, que aguardam o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva.

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR explicou que, no seguimento de uma investigação por roubos por esticão ocorridos na sexta-feira nas localidades de Vieira de Leiria (concelho da Marinha Grande), Colmeias e Caranguejeira (Leiria), São Mamede (Batalha) e Mira de Aire (Porto de Mós), os suspeitos, todos homens, acabaram por ser localizados e abordados nesta última localidade.

"Após a realização de uma revista pessoal de segurança aos suspeitos e uma busca ao veículo onde seguiam, foi possível recuperar os artigos roubados às vítimas", pessoas vulneráveis em razão da idade, "nomeadamente fios de ouro e um ciclomotor".

Os suspeitos, com idades entre os 18 e os 43 anos, acabaram detidos, "apreendendo-se um veículo, o vestuário e diversos artigos utilizados na prática dos roubos".

Segundo a GNR, aos detidos, "com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza", foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, após primeiro interrogatório judicial no sábado, no Tribunal de Peniche.

À agência Lusa, fonte da GNR afirmou que um dos detidos tinha pendente um mandado de detenção na sequência de um tiroteio na Marinha Grande, concelho onde todos viviam.

"Os arguidos são suspeitos de outros crimes cometidos na região", referiu a mesma fonte, esclarecendo que a maioria das vítimas destes roubos por esticão é idosa.