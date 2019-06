Prisão preventiva para detidos por passagem de nota falsa e tráfico em Loulé

Os dois homens detidos na terça-feira pela GNR, em Loulé, por suspeitas de tráfico de droga e passagem de moeda falsa, ficaram em prisão preventiva após terem sido ouvidos em tribunal, divulgou hoje o Ministério Público.Os detidos, de 18 e 22 anos de idade, que residem no Reino Unido e em Itália, terão chegado há uma semana ao Algarve, alegadamente "com o propósito de venderem pastilhas de MDMA ('ecstasy') e cocaína que trouxeram consigo", indica a Procuradoria da Comarca de Faro na sua página de Internet."Há ainda suspeitas de terem também trazido consigo cerca de cem notas falsas de 50 euros e de terem passado algumas em estabelecimentos comerciais da zona de Loulé e de Faro", lê-se na nota.Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana já tinha adiantado que as detenções ocorreram na sequência de várias denúncias de que estavam a circular notas falsas.Após uma investigação, os militares localizaram os suspeitos e abordaram-nos "numa esplanada de um estabelecimento comercial".Aos dois homens foram apreendidas notas falsas de 50 euros (num total de 3.800 euros), 865 euros em notas e moedas, 95 pastilhas ecstasy, 33 doses de cocaína, três telemóveis e artigos que, segundo a GNR, terão sido comprados com notas falsas.Segundo a GNR, os detidos têm pendentes mandados de detenção emitidos por Itália e Espanha, países que fazem parte do espaço Schengen.O inquérito prosseguirá agora no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, tendo as detenções e as diligências iniciais sido levadas a cabo pela Guarda Nacional Republicana de Loulé.