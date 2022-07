Prisão preventiva para dois detidos em Alter do Chão por extorsão e outros crimes

O Tribunal de Fronteira (Portalegre) decretou a prisão preventiva de dois dos cinco detidos pela GNR pelos crimes de usura, extorsão e branqueamento de capitais, numa operação em Alter do Chão e Albufeira, foi hoje revelado.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou à agência Lusa que os dois detidos alvo da medida de coação mais gravosa são um homem, de 53 anos, e uma mulher, de 49 anos, detidos em Alter do Chão, no distrito de Portalegre.

Este casal, assim como outras duas mulheres e um homem, foram detidos, na segunda-feira, no âmbito da operação da GNR denominada "Catamar", realizada em Alter do Chão e em Albufeira, no distrito de Faro, indicou a Guarda, em comunicado.

O Tribunal de Fronteira, onde os cinco suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, determinou ainda que dois detidos ficam com obrigação de permanência na habitação e o outro com apresentações periódicas trissemanais no posto policial da área de residência.

Os cinco detidos nesta operação têm entre 27 e 53 anos e são suspeitos de efetuarem empréstimos ilegítimos de dinheiro a juros elevados, ameaçando, posteriormente, quem não os conseguia pagar, de acordo com a GNR.

Os militares da Guarda deram cumprimento a sete mandados de busca domiciliária, 10 de busca não domiciliária e cinco de detenção, tendo, além das detenções, apreendido cinco viaturas e 3.846 euros em numerário.

As autoridades apreenderam ainda vales postais dos CTT no valor de 920 euros, 13 televisores, 107 peças de joalharia em ouro, 30 telemóveis, um computador portátil, um 'tablet', duas consolas de jogos, nove relógios de pulso e 1,9 gramas de haxixe.

Durante a operação, foi também apreendida documentação relacionada com o crime de usura e diversos cartões e documentação bancária, tendo ainda sido congeladas 20 contas bancárias associadas aos arguidos.