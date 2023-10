Prisão preventiva para homem acusado de matar e esconder corpo de empresário de Coimbra

O homem acusado de matar e esconder o corpo do empresário Mário Luís Oliveira, que estava desaparecido há dois meses, vai ficar em prisão preventiva.O arguido, que foi detido na quarta-feira após a descoberta do cadáver , foi presente esta sexta-feira, a primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa.Geovani Gomes, cidadão brasileiro de 36 anos, foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. O juiz de instrução criminal decidiu aplicar a prisão preventiva devido ao perigo de fuga, ao perigo de continuação da atividade criminosa, bem como o perigo de perturbação de inquérito.Mário Luís Oliveira, de 57 anos, desapareceu sem deixar rasto a 19 de agosto. Foi visto pela última vez no café Nicola, do qual é sócio, em Coimbra, por volta das dez da manhã. O telemóvel esteve desligado desde o primeiro dia e as autoridades sempre duvidaram de um desaparecimento voluntário. Foi uma familiar que deu o alerta às autoridades, logo no dia seguinte.sabe que o cadáver foi encontrado numa fossa, nas traseiras da casa do principal suspeito, em Miranda do Corvo, que foi alvo de buscas.