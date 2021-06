O homem que assassinou a companheira a tiro em Castanheira de Pera, há cerca uma semana, foi detido esta sexta-feira em Fânzeres, Gondomar, e ficou em prisão preventiva, tendo sido presente a tribunal, este sábado.O homicída fugiu, após ter matado a companheira, Teresa Paula Oliveira. A mulher foi encontrada atingida a tiro, no peito e na cabeça, na cama da casa do casal.apurou, Pinheiro, como é conhecido o homicida, estava numa esplanada de um café em Fânzeres a ver o jogo de estreia do Euro 2020, entre Itália e Turquia. O carro do suspeito foi detetado pelas autoridades próximo do local. Após a GNR fazer buscas rápidas, encontraram 'Pinheiro' na esplanada, a beber uma cerveja. O suspeito não ofereceu resistência no momento da detenção.