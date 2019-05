Prisão preventiva para homem que matou empresária em Almada

O homem de 34 anos, Cláudio Quintas, que matou uma empresária, em Almada, ficou esta sexta-feira em prisão preventiva.Recorde-se que Cláudio Quintas é suspeito de ter matado à pancada Vera Silva, uma mulher de 30 anos, no Bairro Cor de Rosa, em Almada.O crime aconteceu no passado mês de janeiro. O homicídio ocorreu na própria residência da vítima que, depois da fuga do autor do crime, ainda conseguiu arrastar-se até às escadas do prédio para pedir ajuda.Foi uma vizinha de Vera que, ouvindo os gritos de desespero, deu o alerta.