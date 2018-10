Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que matou mãe com martelo em Viseu

Mulher foi encontrada morta na noite de sábado.

17:18

O suspeito de ter matado a mãe em Viseu com um martelo vai ficar em prisão preventiva, segundo apurou o CM.



O homem de 37 anos que matou a mãe em Santarinho, no concelho de Viseu, desferindo-lhe várias pancadas na cabeça com um martelo, foi detido ao início da noite de domingo.



Nuno Miguel Sousa foi localizado e intercetado por uma patrulha da PSP na rua Cândido dos Reis, no centro da cidade de Viseu.



Alice Ferreira Cândido, que na segunda-feira tinha feito 75 anos, foi encontrada morta na noite de sábado, mas já não era vista pelos vizinhos desde quarta-feira.