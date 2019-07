Prisão preventiva para homem que matou namorado da ex-companheira em Lousada

O homem que matou o namorado da ex-companheira, Tiago Magalhães, em Lousada, distrito do Porto, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.A decisão foi tomada esta quarta-feira pelo tribunal do Marco de Canaveses.Recorde-se que o homem foi morto na via pública com um tiro de caçadeira ao início da manhã de terça-feira, em Alvarenga. Tiago Magalhães tinha 26 anos.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o homicida, de 31 anos, entregou-se depois no posto territorial da GNR da Lixa.