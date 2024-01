Prisão preventiva para homem que obrigava mulher a prostituir-se dentro de casa

O homem que obrigou a companheira a vender o corpo em casa, em Oliveira de Azeméis, e foi detido pela PJ do Porto, ficou em prisão preventiva. Indiciado por violação, lenocínio e devassa da vida privada, o suspeito foi presente, esta sexta-feira, a primeiro interrogatório no Tribunal de Santa Maria da Feira.

A cumprir pena suspensa por violência doméstica sobre uma filha menor, que lhe foi retirada, o desempregado de 34 anos recebia visitas regulares de uma técnica de reinserção social. Numa visita recente, a companheira do agressor mostrou-se perturbada e contou que o homem a obrigava a vender o corpo para sexo na casa onde ambos viviam, em Oliveira de Azeméis. A vítima foi levada para a GNR e foi acionada a Polícia Judiciária do Porto, que deteve o suspeito.

Desde março do ano passado que o homem, descrito como violento, publicava um anúncio no site de encontros sexuais Rua 69, com fotografias íntimas da companheira, publicitando serviços sexuais à revelia da mulher. E era ele que combinava tudo com os clientes, encaminhando-os para encontros na habitação do casal e recebendo os pagamentos. A vítima submetia-se aos atos sexuais por ter medo que o companheiro a voltasse a agredir - a mulher reportou às autoridades que foi várias vezes agredida pelo parceiro.

Desempregados e sem rendimentos, agressor e vítima têm pelo menos três filhos. Os serviços sexuais acabavam por dar algum dinheiro, mas a mulher era obrigada pelo homem a prostituir-se.