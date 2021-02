Prisão preventiva para homem suspeito de ameaçar de morte a mulher em Gaia

Um homem de 64 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de injuriar e ameaçar de morte a mulher, de forma reiterada, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, adiantou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado, esta força policial revelou que o detido pelo crime de violência doméstica tem antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes.

No âmbito de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito, habitual consumidor de bebidas alcoólicas, humilhou, injuriou e ameaçou de morte de forma reiterada a sua mulher, de 61 anos, situação que se prolonga no tempo, explicou a GNR do Porto.

Segundo esta força policial, o alegado agressor colocava a esposa em perigo de vida quando partia bens em casa.

Além disso, acrescentou, exercia violência psicológica ao negar à mulher dinheiro para a sua sobrevivência, obrigando-a a recorrer à ajuda social.

No seguimento das diligências, e no âmbito de uma busca domiciliária, os militares apreenderam um machado, utensílio que era usado para praticar as ameaças de morte à vítima, vincou a GNR.