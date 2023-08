Prisão preventiva para incendiário reincidente detido em Barcelos

O Tribunal de Barcelos mandou de novo para a cadeia o cadastrado de 52 anos detido esta quarta-feira pela polícia judiciária de Braga, suspeito de atear um incêndio florestal em Durrães, no concelho de Barcelos.O detido, Jose Henrique Meireles, já cumpriu, pelo menos duas vezes, pena efetiva por incêndios florestais na mesma freguesia onde reside. A última vez que foi julgado, em 2017, em Braga, foi condenado a uma pena de sete anos de prisão. Saiu da cadeia no início deste ano e voltou a cometer o mesmo crime.Segundo o comunicado da PJ, o detido terá agido "movido pelo fascínio do fogo". "O local onde o incêndio ocorreu situa-se em zona com condições de propagação a mancha florestal de grandes dimensões, gerando enorme risco, potencialmente alimentado pela carga combustível ali existente e pela orografia própria da região, o que se traduziu em perigo concreto para as pessoas, para os seus bens patrimoniais e para o ambiente", refere o comunicado da Polícia Judiciária.