Prisão preventiva para jovem de 18 anos que matou empresário em bar de Famalicão

O Tribunal de Celorico da Beira decretou este sábado a medida de coação de prisão preventiva para o jovem de 18 anos, suspeito de matar o empresário José Ferreira num bar em Vila Nova de Famalicão. O suspeito entregou-se às autoridades esta sexta-feira.



José Ferreira, de 32 anos, foi esfaqueado no tórax a 12 de fevereiro depois de tentar travar uma rixa junto a um estabelecimento de diversão noturna. A vítima foi ainda levada para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos. De recordar que o desacato provocou ainda um outro ferido.



O jovem trata-se do segundo suspeito da morte do empresário. É primo do primeiro detido, que se encontra em prisão preventiva, no estabelecimento prisional de Leiria. Os primos atacaram duas pessoas, uma faleceu e a outra ficou em estado grave.



São imputados dois crimes de tentativa de homicídio aos jovens, que assumiram o crime que vitimou José Ferreira, empresário de 32 anos.