Prisão preventiva para suspeito de perseguir e agredir companheira em Mourão

Um homem de 37 anos foi detido pela GNR, no concelho de Mourão, distrito de Évora, por suspeitas de perseguir e agredir a companheira, ficando a aguardar o desenrolar do inquérito em prisão preventiva, foi esta quinta-feira divulgado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o suspeito foi detido por militares do Posto Territorial de Mourão da Guarda, no sábado passado, no âmbito de um processo de violência doméstica.

Segundo a GNR, no decorrer do processo, os militares da Guarda apuraram que o agressor perseguia a companheira, uma mulher de 46 anos, chegando importuná-la em locais públicos e mesmo a agredi-la fisicamente.

A Guarda deu "cumprimento a um mandado de detenção que culminou com a localização e detenção do alegado agressor", acrescentou.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz, que lhe aplicou a medida de coação de obrigação de permanência na habitação (prisão domiciliária).

Porém, explicou a GNR no comunicado, o detido vai aguardar o desenrolar do inquérito em prisão preventiva, por não estarem reunidas as condições para que possa cumprir a medida de coação na sua residência.