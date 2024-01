Prisão preventiva para suspeito de roubar e agredir taxista em Coimbra

Um homem de 35 anos suspeito de ter assaltado e esfaqueado no dia 15 de janeiro um taxista em Coimbra ficou em prisão preventiva por ordem do Tribunal Judicial de Coimbra, informou a PSP, esta quarta-feira.

Sobre o assaltante, detido pela PSP de Coimbra, recaem também as suspeitas de outro roubo, naquela cidade, com recurso a arma branca, perpetrado no dia 13 de janeiro.

O suspeito, que tem antecedentes criminais, feriu com gravidade o taxista, aproveitando o momento em que era transportado da avenida Fernão de Magalhães para a área da sua residência, cerca das 22h45.

Segundo a PSP, para subtrair os valores monetários que a vítima tinha consigo, o assaltante desferiu-lhe golpes na zona da cabeça e da face, de que resultaram vários cortes e perfurações.

A vítima teve de ser transportada de ambulância para as urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde recebeu tratamento.

No outro roubo, ocorrido cerca de dois dias antes, na rua João Machado, também na cidade de Coimbra, o suspeito desferiu vários golpes com arma branca no abdómen e braço esquerdo de um homem de 44 anos de idade para subtrair um telemóvel.

O suspeito foi detido na segunda-feira, na sequência das diversas diligências de investigação efetuadas pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Coimbra, com base num mandado judicial de detenção fora de flagrante delito.