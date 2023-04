Prisão preventiva para suspeito de roubar fio de ouro a jovem de 17 anos em Aveiro

Um homem, de 24 anos, suspeito de ter roubado um fio de ouro, em Aveiro, a um jovem, ficou com a medida de coação de prisão preventiva, depois de ser presente a um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro.O assalto ocorreu na avenida Doutor Lourenço Peixinho, em Aveiro. Um grupo de cinco homens roubou um fio de ouro, pelo método de esticão a um jovem de 17 anos. O crime ocorreu em frente aos pais da vítima e de dois irmãos menores.A PSP de Aveiro foi alerta e deteve dois homens, de 29 e 24 anos, de origem africana, em Esgueira, um deles na posse do fio de ouro que tinha sido roubado.Os dois detidos foram presentes a um juiz de instrução criminal, no tribunal de Aveiro. No final do primeiro interrogatório judicial, foi decretada a medida de coação de prisão preventiva par ao suspeito mais velho. O mais jovem ouviu ser decretada a medida de coação de apresentações num posto da autoridade.O alerta foi dado, para a autoridade, cerca das 15h30, A dupla foi intercetada, pela PSP, em Esgueira, a cerca de dois quilómetros do local do crime.Os suspeitos resistiram à detenção e foi necessário acionar reforço policial. A autoridade apreendeu, ainda, três doses de haxixe.