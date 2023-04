Detidos dois homens que roubaram fio de ouro a jovem em Aveiro

Dois homens, de 19 e 24 anos, foram detidos, pela PSP, esta terça-feira, pela suspeita de terem roubado um fio de ouro, a um jovem, em Aveiro. A vítima estava acompanhada dos pais e de dois irmãos menores.O alerta foi dado, para a autoridade, cerca das 15h30, para um assalto, pelo método de esticão, na avenida doutor Lourenço Peixinho. A dupla foi intercetada, pela PSP, em Esgueira. Os suspeitos resistiram à detenção e foi necessário acionar reforço policial.A dupla vai ser presente, esta quarta -feira, a um juiz de instrução criminal. No final do primeiro interrogatório judicial ficarão a conhecer as medidas de coação.