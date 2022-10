Homem suspeito de ter provocado onda de terror em Aveiro é presente esta sexta-feira a tribunal

O suspeito de ter provocado uma onda terror, nos últimos meses, em Cacia, Aveiro, por causa de mais de 60 assaltos nos últimos meses, foi detido, esta quinta-feira, pela PSP de Aveiro, pela suspeita do crime de roubo. O homem foi detido, em Esgueira, na sequência de um assalto a uma peixaria. O detido usou uma faca para ameaçar os funcionários.O suspeito vai ser presente, esta sexta-feira à tarde, pela PSP, a um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro, para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. No final, serão decretadas as medidas de coação.O homem está indiciado dos crimes de roubo e de detenção de arma proibida.