PSP de Gaia detém homem por suspeita de assalto a várias viaturas

Um homem, de 29 anos, foi detido, esta quinta-feira, pela PSP de Gaia, pela suspeita de ter assaltado várias viaturas, na via pública e estacionadas em garagens, em Gaia, Santo Tirso e Paços de Ferreira.



A detenção ocorreu na sequência de realização de buscas domiciliárias e a veículos automóveis. O Departamento de Investigação Criminal da divisão policial da PSP de Gaia, também apreendeu computadores portáteis, bicicletas , telemóveis, chaves de viaturas e diversos artigos. O detido é suspeito dos crimes de furto qualificado e recetação. O suspeito vai ser presente, está sexta-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal do Porto para ser ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.

