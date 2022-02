Jovem detido por 23 furtos em Aveiro

Um jovem, de 19 anos, foi detido, em Aveiro, pela PSP, na sequência da operação 'Rosa Negra', pela suspeita de ter cometido 23 furtos e um roubo, em diversos estabelecimentos comerciais no centro da cidade.A operação de investigação durou cerca de 9 meses. A autoridade apreendeu, também, diverso material relacionado com os crimes.O detido é suspeito de ter assaltado 23 estabelecimentos comerciais, entre eles lavandarias, bares, restaurantes e um posto dos correios, usando sempre o método de arrombamento para se introduzir nos locais.Um segundo elemento também foi constituído arguido pela suspeita de ter participado em alguns dos assaltos.Na sequência da detenção do principal suspeito, várias pessoas foram constituídas arguida pelo crime de receptação.O detido, depois de ouvido por um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro, ouviu ser decretada a medida de coação de prisão preventiva e ficou indiciado do crime de furto qualificado. O suspeito tem cadastro criminal por crimes do gênero e historial de toxicodependência.