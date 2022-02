Prisão preventiva para suspeito de roubar vítimas que conhecia em aplicação de encontros

Um homem, de 34 anos, foi detido em Lisboa e encontra-se em prisão preventiva por suspeita de oito crimes de roubo a vítimas que conhecia através de uma aplicação 'online' de encontros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revelou que o homem foi detido no sábado, através de mandado de detenção, por se encontrar indiciado de vários crimes de roubo realizados com recurso a arma branca.

Na aplicação de encontros 'online', "conquistava a confiança" das mulheres em "largos períodos de conversação" e troca de contactos pessoais, com o objetivo de convencer as vítimas a marcar encontros nas suas residências, explicou a PSP.

Ao chegar às suas casas, ameaçava-as e roubava dinheiro, chegando em algumas ocasiões a roubar também os seus telemóveis.

As autoridades estabeleceram a ligação do detido a pelo menos oito crimes de roubo na cidade de Lisboa, só no último mês de janeiro, tendo numa busca domiciliária apreendido uma das armas brancas utilizadas.

O homem, sem antecedentes criminais por este tipo de crime, foi presente na terça-feira a tribunal e foi-lhe aplicada a prisão preventiva como medida de coação.

A PSP termina a nota aconselhando os utilizadores de plataformas de encontros 'online' a nunca partilhar informações pessoais com desconhecidos, como a morada de casa e emprego ou pormenores da sua rotina diária.

A polícia aconselha ainda a que, antes de um primeiro encontro presencial, haja uma conversa por videochamada e diz que, nas primeiras vezes, os encontros deverão ocorrer num local público e nunca em casa ou no domicílio da pessoa que se está a conhecer.