Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Alcácer do Sal

O Tribunal Judicial de Setúbal decretou a prisão preventiva para o homem, de 28 anos, suspeito da tentativa de homicídio de um colega de trabalho, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), disse esta quinta-feira fonte policial.

A fonte da Polícia Judiciária (PJ) indicou à agência Lusa que o suspeito foi presente, na quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O suspeito foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Setúbal, onde vai aguardar o desenrolar do processo.

Em comunicado, na quarta-feira, a PJ anunciou a detenção deste homem, efetuada no dia anterior, por suspeitas da tentativa de homicídio de um colega de trabalho, com recurso a arma branca, durante uma discussão entre ambos, no concelho de Alcácer do Sal.

De acordo com a PJ, a detenção do homem, de 28 anos, esteve a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração da GNR de Alcácer do Sal.

No comunicado, a polícia explicou que a vítima, um homem de 26 anos, e o suspeito, ambos trabalhadores da construção civil, "terão entrado em conflito na pausa de almoço, por motivos fúteis".

"Na sequência da discussão, o suspeito muniu-se de uma faca e desferiu vários golpes na vítima, só parando as agressões após a intervenção de terceiros", precisou.

O homem acabou por ser detido por estar fortemente indiciado pela tentativa de homicídio e posse de arma proibida.

Segundo a PJ, o suspeito não tem antecedentes criminais.