Prisão preventiva para suspeitos de tentativa de homicídio em Évora

Jovens de 18 e 23 anos ainda estão acusados de roubo.

Por Lusa | 15:59

Dois jovens de 18 e 23 anos suspeitos de tentativa de homicídio e roubo a estudantes, em Évora, foram detidos e vão aguardar julgamento em prisão preventiva, revelaram esta terça-feira à agência Lusa fontes judiciais.



As mesmas fontes indicaram que a medida de coação mais gravosa foi aplicada aos dois suspeitos após primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Évora.



Segundo as fontes judiciais, os factos ocorreram em julho do ano passado, em Évora, quando os arguidos abordaram dois estudantes no interior de um estabelecimento e, sem qualquer motivo, começaram a agredi-los fisicamente, incluindo com recurso a uma faca.



Depois, já na rua, os suspeitos terão perpetrado outro roubo a outros dois estudantes, acrescentaram as fontes.



Os dois arguidos, que foram detidos na sequência de buscas domiciliárias, são suspeitos da prática de crimes de homicídio tentado, roubos agravados e ofensa à integridade física qualificada.



O inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, estando a investigação a cargo da Polícia Judiciária (PJ).



Num comunicado divulgado em fevereiro, a Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE) condenou "qualquer tipo de comportamento que atente contra a integridade física ou psicológica de qualquer estudantes ou habitante".



O comunicado foi divulgado depois de a AAUE ter tido conhecimento de "um conjunto de abordagens e agressões sobre estudantes".



Na altura, a associação aconselhou os estudantes a "evitarem, ao máximo, deslocarem-se sozinhos, principalmente em zonas pouco iluminadas e resguardadas".