Problemas amorosos e alcoolismo levam homem a atear incêndio em São Pedro do Sul

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro e com a colaboração da GNR de Viseu, identificou e deteve esta quinta-feira, fora de flagrante delito, o suspeito de começar um incêndio florestal

na localidade de Figueirosa, em Bordonhos, concelho de São Pedro do Sul.De acordo com o comunicado, os factos ocorreram na passada quinta-feira e "resultou de um problema de relacionamento amoroso para além de um quadro grave de alcoolismo".O modus operandi do suspeito consistiu no recurso a chama direta em terreno agrícola que possui abundante vegetação rasteira. "O incêndio só não assumiu proporções dramáticas, tendo em consideração a elevada temperatura que se fazia sentir aleada a um baixo grau de humidade, porque foi detetado de imediato por populares que iniciaram o combate terminado pelos bombeiros que chegaram também rapidamente ao local", lê-se na nota.O homem de 57 anos será presente às autoridades judiciárias, na comarca de Viseu, a fim de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e lhe serem aplicadas as devidas medidas de coação.