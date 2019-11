Processo para acabar com barracas em Portimão está atrasado

O processo para acabar com o aglomerado de barracas junto ao Mercado Municipal de Portimão está atrasado. A câmara ainda não conseguiu adquirir as casas pré-fabricadas onde vão ser realojadas as 26 famílias que vivem naquele espaço.Ao, Isilda Gomes, presidente da câmara, explica que o concurso público para a aquisição das casas modulares "ficou deserto" por falta de empresas interessadas. A autarquia "vai agora lançar um novo concurso", adianta a autarca, que espera que o processo de realojamento seja concretizado "em 2020". O investimento deverá rondar os 700 mil euros.A intenção de acabar com o bairro de barracas foi anunciada pela autarquia em 2017 e chegou a estar previsto para esse ano.Os 26 moradores serão realojados nos arredores da cidade. Para o terreno, propriedade da câmara, onde se encontram atualmente as barracas, está projetada a construção de um jardim e estacionamento. Isilda Gomes revela que a câmara vai avançar com a primeira fase obra, "na parte que não colide com as barracas". O concurso deve ser lançado até ao fim deste ano.O aglomerado de barracas já existe há décadas, ficando localizado junto ao mercado e à Escola Manuel Teixeira Gomes. O espaço apresenta sinais de degradação e existe muito lixo, motivando queixas de moradores de prédios vizinhos.A Câmara de Portimão pretende investir cerca de 750 mil euros no novo espaço ajardinado que vai nascer no terreno onde se encontram as barracas. O objetivo é embelezar um espaço que fica no centro da cidade. A obra será realizada em duas fases.