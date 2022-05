Procurador alemão garante que Christian Bruckner é o assassino de Maddie McCann

"A investigação contra Christian Bruckner ainda está em curso e acho que encontrámos factos novos que nos dão a certeza de que ele é o assassino de Madeleine McCann." As palavras são de Hans Christian Wolters, procurador alemão que há dois anos apontou o nome de Bruckner como o principal suspeito do rapto e morte de Maddie, a menina inglesa que desapareceu a 3 de maio de 2007, há 15 anos. A criança, de 3 anos, passava férias com os pais na Praia da Luz, em Lagos, quando deixou de ser vista. Até aos dias de hoje.Numa entrevista à ‘Sábado’, o procurador mostra algumas dúvidas em conseguir acusar o predador sexual alemão. "Não sei se seremos capazes de levar o caso Maddie a julgamento, mas tenho esperança". E avisa: "Não há provas forenses". Bruckner está preso na Alemanha por um crime praticado no Algarve - violou uma mulher de 72 anos. O suspeito garante nada ter que ver com o desaparecimento de Maddie e até diz ter um álibi - terá passado a noite com uma namorada de 18 anos. O procurador é arrasador. "Ele não tem nada."Os pais de Maddie reagiram esta terça-feira ao 15º aniversário do desaparecimento da filha. "Este ano faz 15 anos desde a última vez que vimos Madeleine. Não é mais difícil do que qualquer outro ano, mas também não é mais fácil. É muito tempo", começam por escrever numa mensagem nas redes sociais. E continuam: "Há muitas pessoas que falam na necessidade de encerrar ciclos. Sempre nos pareceu estranho esse termo. Foi cometido um crime verdadeiramente horrível."Kate e Gerry McCann voltaram a Inglaterra em setembro de 2007 e estão a exercer ambos Medicina em Leicester. Kate só voltou a trabalhar no final do ano passado. Dedica-se a tratar de crianças com Covid-19.O ex-coordenador da PJ de Portimão, Gonçalo Amaral, não acredita neste suspeito, mas assume um erro da PJ quando foram bater à porta de Bruckner e, como não tiveram resposta, deixaram de insistir.Bruckner foi constituído arguido pela Justiça portuguesa no dia 21 de abril, a pedido da polícia alemã. Só ele poderá agora ser investigado no âmbito do processo pelo desaparecimento de Maddie.