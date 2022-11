Professor de Religião e Moral de Famalicão vai ser julgado por 95 crimes de abuso sexual

O professor de Religião e Moral Fernando Silvestre que foi indiciado pela prática de 95 crimes de abuso sexual vai a julgamento.



Algumas da alunas vítimas dos abusos sexuais já falaram às autoridades e relataram ao pormenor os ataques do professor de Moral. O docente fazia com que as jovens acreditassem que os atos eram normais e que fazia parte do processo de aprendizagem.