Uma professora da Escola Básica e Secundária do Cerco, Porto, foi agredida por um aluno na sala de aula, com um golpe de mata-leão. A agressão aconteceu no dia 17 deste mês perante a turma, que reagiu com “risos e aplausos”.









Esta é a terceira agressão a profissionais da escola este ano letivo. As outras duas foram contra auxiliares de educação, uma delas feita por um encarregado de educação.

O Movimento de Professores pela Escola Pública promoveu, ontem, um cordão humano em frente à escola. “O que queremos é alertar para que situações destas não voltem a acontecer em lado nenhum”, disse Vladimiro Campos, docente.



A direção da escola diz que o aluno nunca mais foi à escola, por isso, ainda não foi tomada nenhuma decisão. “O aluno ainda não se apresentou. A avó veio cá e disse que ele estava doente”, explicou Óscar Pinto, da direção.