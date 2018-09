Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora do Montijo dada como desaparecida

Amélia Fialho, que dá aulas na Escola Secundária Jorge Peixinho. Saiu de casa no sábado e não regressou.

08:39

Uma professora de Físico-Química, de 59 anos, está desaparecida desde sábado, no Montijo. Amélia Fialho, que dá aulas na Escola Secundária Jorge Peixinho, na mesma cidade, foi vista pela última vez em casa pela filha e pelo genro, com quem vive.



De acordo com a família, depois de ter jantado terá dito que ia sair, não tendo regressado. Levou consigo documentos de identificação, telemóvel e carregador.