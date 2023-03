Fernanda Baltazar, a professora que matou o noivo com gelo seco, vai ser extraditada para Portugal. Não foi dada entrada do recurso no tribunal constitucional e o acordão a confirmar a extradição transitou em julgado. É apenas uma questão de organização entre autoridades portuguesas e cabo verdianas para a entrega da arguida. A extradição pode acontecer dentro de uma a duas semanas.