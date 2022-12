Fernanda Baltazar, a professora que matou o namorado com gelo seco, no Natal de 2016, em Lisboa, vai continuar presa em Cabo Verde prevendo-se que a decisão sobre a sua extradição só seja conhecida em 2023. Fernanda Baltazar, de 41 anos, foi detida a 22 de setembro, na Cidade da Praia, em cumprimento de um mandado de detenção internacional, com ‘red notice’ (aviso vermelho) da Interpol.









