Proibição de banhos levantada em Portimão

A bandeira verde voltou esta quarta-feira de manhã a ser hasteada na praia do Barranco das Canas - ou praia do Alemão como é mais conhecida - em Portimão, depois dos banhos terem sido interditos devido à presença de coliformes fecais na água do mar.O foco de poluição foi detetado através de análises efetuadas na véspera pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que confirmaram níveis excessivos da bactérias E. Colli na água.A praia ficou quase deserta depois de os banhistas terem sido alertados para a situação pelo nadador-salvador. "Tivemos de tirar quase toda a gente da água, que depois foi para a praia do Vau. Foi difícil, pois as pessoas não percebiam o que se estava a passar e tivemos de lhes explicar", contou Hugo Roque ao. De acordo com o nadador-salvador, a bactéria "foi detetada no lado poente da praia".Os banhistas foram surpreendidos. "Venho para cá há 20 anos e nunca tinha acontecido nada disto. Voltei hoje e vi que já estava tudo normal", disse aoum banhista.A descarga de esgotos de embarcações que ficam fundeadas na zona durante muitos dias e um problema técnico na estação elevatória de esgotos do Vau são duas das hipóteses que estão a ser analisadas como possíveis causas.A origem exata da poluição que afetou a zona poente da praia do Alemão era ainda esta quarta-feira desconhecida, apesar de os técnicos do Ambiente da Câmara de Portimão, que agora gere a praia, terem tentado localizá-la. A estação elevatória de esgotos do Vau foi excluída das hipóteses.As análises efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente revelaram que a bactéria E. Colli se encontrava mais concentrada na parte poente da praia, junto às rochas. Ontem, contudo, os resultados das análises à água do mar, recolhidas na terça-feira, já não acusavam poluição.Esta terá sido uma situação pontual, até porque análises à água do mar efetuadas pela APA na terça-feira já confirmavam que não havia poluição.A Polícia Marítima fiscalizou as embarcações que estavam fundeadas na zona poente da praia para avaliar a origem das descargas para o mar.