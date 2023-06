Propostas para salvar vidas em acidentes marítimos sem resposta

Os peritos do Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos (GAMA) propuseram, à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), que nas embarcações de pesca com menos de 12 metros de comprimento passe a ser obrigatória a instalação de radiobalizas EPIRB (equipamentos que em contacto com a água lançam um pedido de socorro imediato e automático para o local do naufrágio) e que em viagens com duração inferior a 24 horas os barcos de pesca tenham de ter a chamada ‘caixa azul’, que aciona um sistema de monitorização contínua.









