Proteção de Menores denuncia youtuber e Team Strada ao Ministério Público

existência de eventuais investigações relacionadas com o caso.A polémica foi espoletada depois de um vídeo do comediante Pedro Teixeira da Mota ter declarado como "estranho" um beijo entre Hugo Strada, 36 anos, e um membro do grupo de 16 anos, durante o programa Curto Circuito da Sic Radical.Pouco depois, o YouTuber João Sousa , cujo canal tem mais de 700 mil seguidores, escreveu na sua rede social Twitter: "Eu estou há imenso tempo para dar expose à team strada no youtube mas a minha agente não me deixa, ando a estudar o caso deles há algum tempo e quanto mais coisas vejo mais preocupado fico e sinto que fazer isto já é mais um dever cívico do que outra coisa".Minutos mais tarde, o jovem YouTuber colocou um vídeo na sua página de Twitter onde mostrava aquilo que considerava serem momentos "desconfortáveis e duvidosos" que envolvem Hugo Strada e a sua equipa. Mais tarde escreveu ainda: "Antes de mais, entendam que não tenho nada contra os membros da Team Strada, no meu ponto de vista são apenas vitimas", publicando depois o vídeo que se encontra abaixo.