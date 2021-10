Buzinão na Ponte 25 de Abril em Lisboa contra os preços dos combustíveis

do petróleo nos mercados internacionais.

Está a decorrer um buzinão na Ponte de 25 de Abril em protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis.A adesão ao protesto tem vindo a aumentar ao longo da manhã desta quinta-feira.Até ao momento tem sido uma manifestação pacífica e deverá durar pelo menos mais uma hora."Se nada for feito pelo Governo, vamos manifestar a nossa indignação na rua, a exigir os nossos direitos", diz um dos manifestantes.Esta ação acontece numa altura em que os preços do combustível voltaram a aumentar esta segunda-feira, devido a um novo aumento do custo