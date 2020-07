Um homem de 45 anos foi detido pela PJ, na quarta-feira, por ter ateado três incêndios, em Ranhados, no concelho de Meda, na tarde do dia anterior.Ao volante de um carro, entre as 13h30 e as 16h45 de terça-feira, o incendiário percorreu várias estradas da localidade e ateou três fogos em zonas de mato e pasto.Segundo as autoridades, o homem agiu com consciência do perigo e danos que iria provocar. A rápida intervenção da população e autoridades evitou o pior.