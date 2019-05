PSP anuncia detenção em Lisboa de "líderes de bando" de carteiristas

A PSP anunciou este domingo a detenção de dois homens, "líderes de um bando" suspeito da prática de diversos crimes de furto qualificado por método de carteirista, cometidos no interior das carreiras do elétrico 15 e 28, em Lisboa."Os arguidos, suspeitos de 15 crimes pelo método de carteiristas, atuavam essencialmente nos elétricos mais frequentados por turistas, acreditando a investigação que se tratam dos líderes de um bando que atua naquelas carreiras e que, por diversas vezes, de forma isolada, já foram detidos", refere o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.Em comunicado, o Cometlis acrescenta que os homens, de 35 e 57 anos, foram detidos no sábado e trata-se de um suspeito de nacionalidade portuguesa e outro estrangeira."Os arguidos optavam, em regra, por vítimas turistas, que muitas vezes se fazem transportar com grandes quantidades de dinheiro e que, por estarem em transito no país, muitas vezes também, não chegam sequer a apresentar queixa. Ou quando o fazem, posteriormente não estão disponíveis para outras diligências processuais por já terem regressado ao país de origem", explica o Cometlis.A nota refere ainda que ambos já estavam "amplamente referenciados pela prática deste tipo de crime, tendo já sido sentenciados várias vezes e cumprido, inclusive, pena de prisão".Os arguidos foram presentes no sábado a primeiro interrogatório judicial e o juiz de instrução criminal aplicou-lhes a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.