PSP apanha gang a furtar raspadinhas em Ermesinde

A PSP deteve em flagrante quatro homens que assaltavam uma tabacaria na rua D. Afonso Henriques, no centro de Ermesinde, durante a madrugada desta segunda-feira.



O alerta foi dado pelas 03h30, com os agentes a encontrarem a porta do estabelecimento arrombada. No interior, os ladrões, de 19, 26, 32 e 36 anos, já estavam na posse de tabaco, isqueiros, gás para isqueiros e diversas raspadinhas. Em diligências posteriores, foi possível perceber que a carrinha em que os homens - residentes no Porto e em Abrantes - se faziam transportar também tinha sido roubada.



