Jovem detido em flagrante pela PSP a bater com pau na cabeça de cão em Oeiras

Um jovem, de 20 anos, foi detido esta terça-feira por ser suspeito da prática do crime de maus tratos ao animal de companhia, um cão de raça Bull Terrier, em Oeiras.



Os agentes da PSP foram alertados por uma testemunha que viram o homem, no quintal da sua residência, a agredir "constantemente e com violência, com recurso a um pau e uma faixa de borracha, um cão preso", lê-se no comunicado daquela autoridade.







O homem terá sido interpelado para cessar as agressões, ao que terá respondido estar a fazê-lo como medida corretiva, segundo avançaram as autoridades. Após ser detido e constituído arguido, ficou sujeito a termo de identidade e residência.



O cão foi recolhido e vai permanecer no canil municipal para avaliação e posterior decisão judicial.



Na residência do suspeito encontravam-se ainda mais três canídeos, aparentando estarem bem de saúde e sem marcas de violência, que vão ser avaliados pelo veterinário municipal.