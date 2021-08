PSP apreende 19 garrafas de óxido nitroso num bar em Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fiscalizou esta segunda-feira dois estabelecimentos por se encontrarem a funcionar fora do horário permitido por lei em Lisboa. Num dos estabelecimentos foram localizadas e apreendidas 19 garrafas de óxido nitroso, 326 balões e 5 bocais para o enchimento dos balões com óxido nitroso.



Ainda no mesmo dia, foi fiscalizado um outro estabelecimento na mesma localidade onde foram localizadas várias garrafas de bebidas brancas, no âmbito de infrações aduaneiras, e uma máquina de jogo de fortuna ou azar (do tipo roleta), material que também foi apreendido.

A PSP já tinha recebido inúmeras reclamações de um dos estabelecimentos por funcionar à porta fechada, o que tornou mais complexa a fiscalização.