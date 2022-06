PSP apreende cerca de nove mil doses de haxixe nos Açores

A Esquadra de Rabo de Peixe do Comando dos Açores da PSP deteve em flagrante delito, na quinta-feira, um homem de 29 anos e apreendeu haxixe no total de 9.142 doses, anunciou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que "no decurso da resolução de uma ocorrência policial relacionada com desavenças familiares, após abordagem ao suspeito, foi possível verificar que o mesmo tinha na sua posse uma embalagem com 152 doses de matéria estupefaciente que, após a realização de teste rápido, veio a resultar positivo para haxixe, com um peso de 75,94 gramas".

"Após a realização de outras diligências, foram apreendidas outras 46 embalagens, do mesmo produto estupefaciente, perfazendo um total de 9.142 doses, com um total de 4.571 gramas", adianta a PSP.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.