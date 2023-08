PSP apreende mais de 13 mil doses de cocaína e heroína no Bairro do Cerco do Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve duas pessoas e apreendeu, na segunda-feira, mais de 13 mil doses de cocaína e heroína, junto do bairro do Cerco do Porto.A operação policial de combate ao tráfico de droga resultou na apreensão de 12.975 doses de cocaína e 715 doses de heroína, além de diversos objetos utilizados na preparação, embalamento e venda de estupefacientes.Os detidos, um homem de 32 anos e uma jovem de 17, serão, esta terça-feira, presentes junto das Autoridades Judiciárias para aplicação das medidas de coação.