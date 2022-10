PSP aumenta frota automóvel ao somar mais duas viaturas BMW

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alargou o "exército de carros" com a adição de duas carrinhas da marca BMW, série 5, apresentadas na Segurex. Um dos veículos é do modelo M550D e o outro pertence ao modelo 535D.De acordo com a nota da STROB na rede social Facebook, as viaturas, adquiridas com o intuito de serem um reforço no período de fiscalização de trânsito, foram caracterizadas pela Strob - empresa que torna um mero automóvel num veículo de emergência (especial) através de personalização - e possuem iluminação de emergência, providenciada pela Extincêndios.