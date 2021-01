PSP caça três traficantes de droga

Dois homens e uma mulher, com idades entre os 30 e 35 anos, foram detidos numa megaoperação de combate ao tráfico de droga.



As buscas decorreram no bairro de Santa Tecla, em Braga, em Santo Tirso e no Porto. A operação arrancou às 23h00 de quarta-feira e mobilizou dezenas de elementos da unidade Especial de Polícia, do Corpo de Intervenção, do Grupo de Operações Especiais, além dos elementos da investigação criminal da PSP de Braga que vigiavam o grupo há vários meses.

Em casa dos arguidos, os agentes apreenderam diversas drogas, armas, munições, carros usados para transportar o produto estupefaciente, além de vários bens e dinheiro.

Os arguidos estão detidos na PSP de Braga e vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação.