Uma investigação a uma série de crimes violentos - desde tentativas de homicídio a roubos com armas de fogo - levou a PSP a cercar, esta terça-feira, o Bairro Alfredo Bensaúde, nos Olivais, Lisboa, logo ao nascer do sol. A missão era localizar essas armas e os respetivos donos suspeitos através do cumprimento de 38 mandados de busca.









