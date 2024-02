PSP de Cascais procura condutor que atropelou homem e abandonou o carro danificado

A PSP procura localizar e deter um homem que atropelou outro, este sábado de manhã, nas Campinas, Belas, Sintra, fugindo em seguida. A viatura usada foi encontrada abandonada a cerca de um quilómetro de distância do local do acidente. Oapurou que o atropelamento ocorreu pelas 09h25, na Avenida de Portugal, nas Campinas. A vítima foi colhida com alguma violência. Os bombeiros de Belas foram chamados e enviaram ao local nove operacionais e três viaturas. Apesar do aparato, a vítima foi considerada ferida ligeira, sendo levada para o Hospital Amadora-Sintra. A PSP encontrou a viatura usada no atropelamento, com diversos danos.