PSP de folga caça ladrão no interior de elétrico em Lisboa

Quando o ladrão ia sacar uma carteira a um turista americano, o polícia deteve-o.

Por S.A.V. | 09:50

Um polícia de folga apanhou em flagrante um carteirista de 61 anos que atacava no interior de um elétrico na Estrela, em Lisboa. O suspeito está indiciado de furto qualificado.



De acordo com a PSP, o homem mostrou um "comportamento suspeito, pois mantinha uma atitude de constante vigilância em carteiras e objetos de valor que estavam na posse de turistas que viajavam naquele elétrico".



O polícia começou a observar a situação e quando o ladrão ia sacar uma carteira a um turista americano, identificou-se e deteve-o, "evitando a consumação do furto".



O detido foi presente a tribunal e o processo "baixou a inquérito", refere a PSP de Lisboa, que enalteceu o "inexcedível sentido de missão e sacrifício" do seu agente.