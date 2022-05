PSP de Loures fiscaliza dois lares ilegais com 20 idosos

A PSP de Loures realizou uma operação de fiscalização a dois lares ilegais.



A ação decorrer no passado dia 17 de maio. As autoridades apuraram que as duas residências distintas, com cerca de duas dezenas de idosos, estavam em funcionamento sem qualquer tipo de licenciamento.





Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública revela que os utentes das habitações estavam higienizados, nutridos e sem sinais de maus tratos.As autoridades verificam a ausência de diversos equipamentos obrigatórios por lei em lares.

Da fiscalização resultaram duas multas por falta de licenciamento e outras duas por "diversas infrações à legislação que regulamenta o funcionamento dos lares".